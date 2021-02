Rebel Wilson is niet langer een stel met Jacob Busch. De Australische actrice laat op Instagram weten dat ze vrijgezel is.

"Ik heb veel aan mijn hoofd. Een vrijgezel meisje op weg naar de Super Bowl", schrijft ze bij een foto van zichzelf.

De veertigjarige actrice bevestigde in 2020 dat ze een relatie had met Busch, die ze in 2019 ontmoette. Wilson, bekend van haar rollen in films als Pitch Perfect, Bridesmaids en Isn't It Romantic, postte geregeld foto's met haar toenmalige vriend. De twee verschenen afgelopen september voor het eerst samen op een rode loper.

Een woordvoerder van Wilson bevestigt de breuk in gesprek met E! News, maar laat niets los over de reden waarom de twee niet langer bij elkaar zijn.