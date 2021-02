Johnny Depp moet in de tweede helft van maart weer voor de rechter verschijnen. Britse media melden dat dan een hoorzitting van het hooggerechtshof plaatsvindt over heropening van de rechtszaak die de acteur tegen The Sun had aangespannen wegens smaad.

In de Britse krant werd Depp een "wife beater" (vrouwmepper) genoemd. De acteur ontkent zijn ex-vrouw Amber Heard te hebben mishandeld en klaagde de krant aan. Hij kreeg in november te horen dat fraude onvoldoende bewezen was, omdat er genoeg bewijs was dat hij Heard mishandelde.

De acteur wilde in hoger beroep gaan tegen de uitspraak, maar dat werd door de rechter afgewezen. Depp stapte daarom naar het hooggerechtshof, omdat hij wil dat de zaak wordt heropend.

Tijdens de hoorzitting van volgende maand krijgt Depp de kans opnieuw zijn verhaal te doen en nieuw bewijs dat hij zijn ex niet heeft mishandeld en dat The Sun dus wel schuldig is aan smaad aan te leveren. Ook het dagblad mag bewijs aanleveren.

De juridische strijd tussen Depp en Heard, die elkaar beschuldigen van mishandeling en beiden ontkennen de ander fysiek leed te hebben toegebracht, sleept zich ook nog voort. De acteur klaagde zijn ex aan naar aanleiding van een artikel dat ze over de vermeende mishandeling schreef, waarna zij hem ook aanklaagde. Die zaak staat voor later dit jaar gepland.