De koninklijke familie gaat tijdens de krokusvakantie niet naar het Oostenrijkse Lech, zo heeft de Rijksvoorlichtingsdienst dinsdag bevestigd.

Daarmee volgen ze het advies van minister-president Mark Rutte om tot eind maart geen vakanties in het buitenland te plannen. De Oranjes zouden overigens ook niet welkom zijn op de besneeuwde pistes. Oostenrijk heeft als onderdeel van de coronamaatregelen de skigebieden alleen voor de eigen inwoners opengesteld.

Vorig jaar was het koninklijke gezin nog wel in Lech, waar de familie al decennialang elk jaar te gast is. Het coronavirus stak toen al de kop op, met name in de skigebieden.

Het leidde ertoe dat Willem-Alexander, Máxima en de drie prinsessen enige tijd later fysiek sociaal contact moesten vermijden omdat in Lech vijf besmettingen waren vastgesteld waarvan de bron niet duidelijk was. Het RIVM adviseerde toen om gedurende twee weken nieuwe contacten te vermijden en bestaande contacten te beperken.

Familie bezoekt Lech al sinds jaren zestig

Volgens een berekening van de koning zouden de Oranjes dit jaar voor de 61e keer in Lech neergestreken zijn als het coronavirus dat niet onmogelijk maakte.

"Ik kan precies zeggen hoeveel jaar we hier zijn geweest, want in 1985 vierden we ons 25-jarig jubileum hier", zei Willem-Alexander enkele jaren geleden in een interview. "Officieel komt mijn familie hier sinds 1960, maar voor die tijd was de familie al een paar keer overgekomen vanuit Sankt Anton."

Sinds 2005 zijn er jaarlijks officieel aangekondigde fotosessies met het gezin van Willem-Alexander. Alleen in 2010 en 2012 waren die ontmoetingen met de pers er niet; in 2010 omdat het gezin in Vancouver verbleef voor de Olympische Winterspelen en in 2012 vanwege het skiongeluk van prins Friso.