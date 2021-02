Joss Stone is voor het eerst moeder geworden. De zangeres is bevallen van een dochter, vertelt ze in een livevideo op Facebook.

Het meisje heet Violet Melissa en is via een keizersnede geboren. "Ik wil een heel speciaal broodje laten zien dat ik de afgelopen negen maanden heb gebakken", vertelt de 33-jarige Stone haar volgers in een speciale aflevering van de kookvideoserie die ze op Facebook maakt.

"In mijn volgende video ga ik iets koken met moedermelk", grapt de zangeres.

De Britse laat weten dat ze het geslacht van haar kindje pas ontdekte bij de geboorte. "Stiekem wilde ik een meisje", zegt Stone.

De zangeres, bekend van hits als Tell Me 'Bout It en You Had Me, en haar vriend Cody DaLuz maakten in oktober bekend hun eerste kind te verwachten. Het is niet bekend hoelang het koppel al samen is.