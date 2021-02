Oprah Winfrey heeft in december haar huis in de Amerikaanse stad Santa Barbara beschikbaar gesteld voor het huwelijk van Kirby King, de dochter van haar beste vriendin Gayle. Als gevolg van de coronamaatregelen was er geen 'gewone' bruiloftlocatie beschikbaar en Winfrey gaf haar petekind daarom toestemming om in haar huis te trouwen.

Gayle King vertelt in de februari-editie van O Magazine, waarvan zij hoofdredacteur is, dat de gastenlijst kort was. Naast het bruidspaar waren alleen Kirby's moeder Gayle en broer Will aanwezig, plus Winfrey en haar vriend Stedman Graham.

Will trad op als ambtenaar van de burgerlijke stand en voltrok het huwelijk van zijn zus.

Winfrey regelde ook de fotograaf die de bijzondere dag vastlegde. Volgens King was fotograaf Joe Pugliese al aanwezig op het landgoed van de talkshowpresentatrice en ging hij ermee akkoord ook foto's van de bruiloft te maken.

"Ik ben blij dat we deze mooie herinneringen hebben laten vastleggen", aldus King. "Het was misschien niet het huwelijk dat we voor ogen hadden, maar het was perfect."