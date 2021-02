De vader van 3JS-zanger Jan Dulles is overleden. Hij leed al jaren aan de ziekte van Alzheimer en leefde in een verzorgingstehuis.

Op zijn Facebook-pagina herdenkt de 45-jarige Dulles zijn vader met de tekst van het 3JS-nummer De betere jaren en het bijschrift: "Rust zacht ouwe, je werk zit erop."

Dulles zet zich sinds de diagnose van zijn vader veelvuldig in om de ziekte onder de aandacht te brengen. Zo treedt hij bijvoorbeeld op voor Stichting Alzheimer.

In een interview in LINDA. beschreef Dulles in 2018 hoe het voelde om te beslissen zijn vader in een verzorgingshuis te laten wonen.

"Het ging zo slecht dat het soms zelfs gevaarlijk werd. Ook voor mijn moeder. Dan ging-ie ineens midden in de nacht naar buiten. Op het moment dat iemand naar een verzorgingstehuis gaat, 'mag' diegene ineens dement zijn. De ziekte mag er dan zijn. Het voelde daarom ook als een soort afscheid nemen van mijn vader."

Het is de tweede klap die Dulles binnen korte tijd moet verwerken. In december overleed Donna, de drie maanden oude dochter van hem en zijn partner Caroline Mol.