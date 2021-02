Binnen korte tijd lijkt het tot voorheen redelijk smetteloze imago van Armie Hammer (34) aan diggelen te zijn geslagen en is zijn carrière voorlopig op stil gezet. Hij stapte uit verschillende projecten nadat meerdere vrouwen hem beschuldigden gewelddadige seksuele voorkeuren te hebben. Wat is er precies aan de hand?

Hammers naam begint begin januari over sociale media te gonzen nadat er screenshots uitlekken van privégesprekken tussen de acteur en verschillende vrouwen. In de berichten schrijft Hammer dat hij lichaamsdelen van de vrouwen wil afhakken, om ze vervolgens te willen opeten.

De wereld reageert logischerwijs geschokt, destemeer omdat Hammer voor deze tijd zelden wordt genoemd in de roddelbladen. Hij heeft een bloeiende acteercarrière, met rollen in grote films als J. Edgar, The Social Network, Hotel Mumbai en het veel geprezen Call me by your name. In 2018 wordt hij voor zijn rol in het coming-of-age-drama genomineerd voor een Golden Globe in de categorie beste mannelijke bijrol.

De rol in de dramafilm zet Hammer nog meer op de kaart en zijn agenda is dan ook volgeboekt. Tot hij in januari ineens het lijdend voorwerp wordt in de roddelbladen.

113 Trailer: Call Me By Your Name

'Ik ga niet in op deze onzin'

Na de uitgelekte berichten volgen er meer vrouwen die beweren dat Hammer gewelddadige seksuele voorkeuren heeft, met name kannibalisme en verkrachting. Sommigen van hen hadden een relatie of affaire met hem, anderen zijn alleen via sociale media door hem benaderd. Een van zijn exen zegt nog te kampen met een posttraumatische stoornis na haar relatie met de acteur.

Kort daarop reageert Hammer zelf op de geruchten. "Ik ga niet in op deze onzin", aldus de Amerikaan. "maar gezien deze valse en bedrieglijke aanvallen op me, kan ik nu niet met een goed geweten mijn kinderen achterlaten om vier maanden een film op te nemen in de Dominicaanse Republiek."

Hammer stapt hiermee uit het project Shotgun Wedding, een actiecomedy die hij zou opnemen met Jennifer Lopez. Acteur Josh Duhamel neemt zijn rol over.

En ook Hammers hoofdrol in The Offer, een serie over de producent van de in 1972 verschenen film The Godfather, gaat naar een andere acteur. Of het besluit door Hammer zelf is gemaakt of door de productie, is niet bekend.

Hammer met ex-vrouw Elizabeth Chambers. Hammer met ex-vrouw Elizabeth Chambers. Foto: BrunoPress

Ex van Hammer is 'geschokt'

Hammers ex Elizabeth Chambers, met wie hij tot afgelopen zomer ruim tien jaar was getrouwd en twee kinderen heeft, reageert dinsdag op alle geruchten en zegt geschrokken te zijn.

"Ik probeer alles wat is gebeurd al weken te verwerken", vertelt de actrice op Instagram. "Ik ben geschokt, mijn hart is gebroken en ik ben er kapot van. Daarnaast wil ik luisteren en leren over wat er is gebeurd. Ik heb nooit doorgehad hoeveel ik niet wist."

Een officiële aanklacht is er nog niet tegen Hammer ingediend. Als zijn gedrag louter bij het versturen van de berichten is gebleven, dan zullen er vermoedelijk ook geen gerechtelijke stappen kunnen worden ondernomen. Hollywoodkenners zijn er echter van overtuigd dat het schandaal fataal is voor de toekomst van zijn grootse filmcarrière.