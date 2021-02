Angelina Jolie vindt het niet erg om ouder te worden en zegt zelfs uit te kijken naar het moment dat ze vijftig wordt. Dat zegt de 45-jarige actrice in gesprek met Vogue.

"Ik zit momenteel veel lekkerder in m'n vel dan toen ik jonger was", vertelt Jolie in het modetijdschrift. "Misschien heeft dat ook te maken met het feit dat mijn moeder niet zo oud is geworden en het daarom als een overwinning voelt dat ik deze leeftijd mag meemaken." De moeder van Jolie overleed op 56-jarige leeftijd aan kanker.

De actrice heeft het gevoel dat ze vanaf haar vijftigste echt lekker in haar vel zal zitten. "Hoewel, laatst stond ik met mijn kinderen op de trampoline toen ze me waarschuwden dat ik moest oppassen dat ik mezelf niet zou bezeren. Daar moest ik erg om lachen. Er waren tijden dat ik nog een actieheld was, maar nu zijn we aangekomen op het punt dat mijn kinderen me vertellen voorzichtig te zijn."

Jolie, die met haar ex-man Brad Pitt drie kinderen kreeg en drie kinderen adopteerde, zegt zich de afgelopen tijd vooral gericht te hebben op haar gezin. "Ik begin me langzaamaan weer gelukkig te voelen, het ijs is aan het smelten. Maar ik ben er nog niet."