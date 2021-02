Elizabeth Chambers heeft voor het eerst de aantijgingen die tegen haar ex-man Armie Hammer zijn geuit benoemd in een bericht op sociale media. De actrice uitte zich nog nergens over de verhalen dat de acteur vrouwen heeft mishandeld en beschuldigd werd van kannibalisme.

"Ik probeer alles wat is gebeurd al weken te verwerken. Ik ben geschokt, mijn hart is gebroken en ik ben er kapot van. Daarnaast wil ik luisteren en leren over wat er is gebeurd. Ik heb nooit doorgehad hoeveel ik niet wist", aldus Chambers op Instagram.

De laatste weken wordt Hammer door meerdere vrouwen ervan beticht dat hij hen heeft benaderd via onder andere Instagram en opmerkingen heeft gemaakt over dat hij ze zou willen opeten. Daarbij trad hij in detail over onder andere de ribben van de vrouwen. Een ex beticht hem ervan haar ook te hebben mishandeld.

"Ik steun ieder slachtoffer van mishandeling of misbruik en moedig iedereen die dit heeft moeten meemaken aan om hulp te zoeken. Verder wil ik niet reageren. Mijn prioriteit ligt nu bij onze kinderen, mijn werk en herstellen van deze moeilijke tijd", aldus Chambers.

Hammer was ruim tien jaar getrouwd met Chambers, het stel scheidde in 2020. Samen kregen ze dochter Harper en zoon Ford.