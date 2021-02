Een van de drie mannen die heeft ingebroken in de woning van voormalig zangeres Connie Witteman, is maandag in hoger beroep veroordeeld tot twee jaar cel voor inbraken en bedreigingen. De straf komt overeen met de eis van het Openbaar Ministerie (OM). Het hoger beroep van twee andere verdachten wordt later behandeld.

Een goede beslissing van de rechtbank, stelt het hof. De drie verdachten werden in februari 2019 veroordeeld voor de juwelenroof. Illias L. kreeg ook toen een celstraf van 24 maanden opgelegd.

Bij de inbraak in het Amsterdamse appartement van Witteman in juli 2018 werden sieraden, horloges, contant geld en andere spullen meegenomen. De waarde hiervan was in totaal zo'n 2,8 miljoen euro. Sommige van die spullen waren van haar overleden ex-man Hans Breukhoven. Een deel werd teruggevonden.

Een paar dagen voor de inbraak in de PC Hooftstraat brak de man al in een hotelkamer in en nam daar geld en kleding van een toerist mee. Daarnaast heeft L. een politieagent en een officier van justitie met de dood bedreigd.

L. moet ook schadevergoeding betalen

Aanvankelijk diende Witteman een schadeclaim van meer dan 300.000 euro in. In de loop van de strafprocedure is een groot deel van de gestolen juwelen teruggevonden. Tijdens het hoger beroep heeft ze haar claim daarom flink verlaagd. De 25-jarige man moet haar nu bijna 58.000 euro aan schadevergoeding betalen.

Tijdens de zitting van het hof op 18 januari was het de bedoeling dat ook de zaken tegen de twee medeverdachten, Tarik A. en Yasin A., zouden worden behandeld. Dat kon echter niet doorgaan, omdat één van de broers met corona ziek op bed lag en omdat in de andere zaak nog een getuige moest worden gehoord.

Tarik A. werd vorig jaar door de rechtbank veroordeeld tot twaalf maanden cel. Zijn broer Yasin kreeg een celstraf van zes maanden. Het is nog niet bekend wanneer hun beroepszaken worden behandeld.