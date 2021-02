Evan Rachel Wood heeft maandag op sociale media geschreven dat haar ex Marilyn Manson de man is die haar heeft misbruikt. De 33-jarige actrice getuigde in 2018 voor de rechtbank over jarenlang misbruik in een persoonlijke relatie.

"De man die mij misbruikte heet Brian Warner, wereldberoemd onder de naam Marilyn Manson. Hij heeft me klaargestoomd toen ik nog tiener was en heeft me jarenlang verschrikkelijk misbruikt. Ik ben door hem gemanipuleerd en totaal gehersenspoeld", schrijft Wood op Instagram.

In 2018 getuigde de actrice, bekend uit onder andere Westworld, voor het Amerikaanse Congres om het belang van bescherming voor slachtoffers van seksueel misbruik te benoemen. Destijds noemde ze niet de naam van de partner die haar misbruikte, maar dat doet ze nu dus wel.

"Ik ben klaar met het leven in angst voor wraak, beledigingen of bedreigingen. Ik ben hier om een gevaarlijke man en de industrie die zijn gedrag goedpraatte te benoemen, voor hij nog meer levens verpest."

In de rechtbank vertelde Wood destijds dat ze door haar toenmalige partner werd verkracht, dat hij haar vastbond en martelde en met de dood bedreigde.

Wood doet de openbaring maandag tegelijk met vier andere vrouwen die de zanger als schuldige aanwijzen. De verhalen van deze vrouwen heeft ze ook op Instagram gedeeld.