Een woordvoerder van prins Harry en zijn vrouw Meghan Markle heeft geruchten over de verandering van de geboorteakte van hun zoon Archie tegengesproken. Diverse Britse media suggereerden dat de verandering een manier was om uit te halen naar prins William en diens echtgenote Kate Middleton.

Een maand na de geboorte van zoon Archie veranderde er een gegeven op zijn geboorteakte: zijn moeder staat niet langer met haar voornamen, Rachel Meghan, op het document, maar als 'de hertogin van Sussex'. De voornamen zijn verwijderd en volgens The Sun zou dat zijn om Middleton een hak te zetten.

Een woordvoerder van prins Harry spreekt dat nu tegen, onder meer tegenover de Britse Harper's Bazaar. "Deze verandering is door het koninklijk huis aangevraagd, niet door Meghan, de hertogin van Sussex of de hertog. Dat deze Britse krant en de 'experts' die zij spreken verzinnen dat dit een uithaal is naar de familie en dat Meghan graag zonder voornamen op de geboorteakte van haar eigen kind wil staan is beledigend."

The Sun schreef zondag dat de verandering kan wijzen op een uithaal naar Middleton, die wel met haar voornaam op de geboorteaktes van haar drie kinderen staat. Ook zou het een verwijzing zijn naar Harry's moeder Diana die op alle aktes staat vermeld als 'de prinses van Wales'. De woordvoerder van Markle en Harry heeft geen reactie gegeven aan The Sun.

Het stel ruziet al langer met Britse media, zo klaagde het koppel Daily Mail aan voor het plaatsen van een persoonlijke brief van Markle aan haar vader.