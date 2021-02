Antje Monteiro heeft een boek over haar leven geschreven, maar bij het lezen van een deel van het verhaal vond haar dochter Romy het soms wat onrealistisch. De musicalster beschreef de ontmoeting met de vader van haar dochter wel heel romantisch.

"Ze struikelde meteen over de passage waarin ik vertelde over hoe ik haar vader ontmoette. 'Mam, serieus', zei ze. 'Hij kuste me en toen wist ik meteen dat dit de vader van mijn kind zou worden… Doe eens even wat realistischer. Hoe onnozel kun je zijn?' Maar zo onschuldig was ik écht", aldus de 51-jarige Antje Monteiro in gesprek met De Telegraaf.

Dat ze haar leven heeft beschreven in een boek heeft volgens Monteiro niets met ijdelheid te maken, al snapt ze dat mensen dat zullen denken. "Ik heb het niet geschreven omdat ik wil dat iedereen weet hoe mijn leven is geweest. Ik moet er alleen wel over vertellen om anderen te kunnen laten weten dat ik ook bepaalde hobbels heb overwonnen en dat ik hen misschien wel kan helpen om hun eigen hobbels te overwinnen."

"Ik kan me voorstellen dat mensen denken bij het zien van mijn naam: wat weet jij er nou helemaal van, met je leuke kind en je mooie carrière? Maar ik ben tegen alles aangelopen waar mensen die niet bekend zijn ook tegenaan lopen. Ik verdien nu een goede boterham, maar dat wil niet zeggen dat alles in mijn leven rozengeur en maneschijn was. Ik ben niet met een gouden lepel in mijn mond geboren en heb behoorlijk wat te verhapstukken gehad. Daar kun je in zwelgen, maar je kunt ook je schouders eronder zetten. Ik wil heel graag dat andere vrouwen kracht putten uit mijn boek."