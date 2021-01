Gordon heeft een advocaat in de arm genomen om zich te verweren tegen het beeld dat volgens hem in de media is geschetst over zijn omgang met zijn Franse buldog Toto, meldt RTL Boulevard zondag. De zanger beticht in een verklaring geen mediapersoonlijkheden bij naam van smaad.

"Ik heb mijn advocaat Jaap Versteeg opdracht gegeven de media in rechte te betrekken en vanaf morgen te starten met een bodemprocedure om de smadelijke, lasterlijke uitlatingen aan mijn persoon nu voor eens en voor altijd te stoppen", aldus de verklaring die Gordon heeft afgegeven.

"Ik vind het walgelijk en verwerpelijk dat de media mij als dierenbeul betitelen en beschuldigen van dat ik mijn hond bij het grof vuil zou zetten of dat ik weer aan de coke en drank zou zitten", gaat de zanger en presentator verder tegen RTL Boulevard. Gordon is ook niet blij met de kritiek die zijn collega Gerard Joling bij hetzelfde medium uitte over de omgang van de zanger met zijn Franse buldog Toto.

In januari schafte Gordon de pup Toto aan en begon hij een internetserie over zijn huisdier. Dierenwelzijnorganisaties riepen de zanger vervolgens in onder meer het AD op om te stoppen met de serie omdat de gezondheid van het dier, dat van een ras is dat snel ademhalingsmoeilijkheden zou kunnen krijgen, te lijden zou hebben onder de opnames.