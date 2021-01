De Amerikaanse actrice Vanessa Morgan, bekend van de serie Riverdale, is bevallen van haar eerste kind. Dat meldt People zaterdag.

Morgan (28) trouwde in april vorig jaar met Michael Kopech (24), een Amerikaanse honkballer, nadat hij haar in juli 2019 ten huwelijk had gevraagd.

In juli vorig jaar maakte Morgan bekend in verwachting te zijn. Slechts enkele dagen later werd na vijf maanden huwelijk de scheiding van het echtpaar aangekondigd.

Kopech was volgens E!News wel aanwezig bij de bevalling. "Vanessa heeft een kind gekregen en Michael is bij haar. Ze zijn ontzettend gelukkig", aldus een anonieme bron.