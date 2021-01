Mila Kunis en Ashton Kutcher spelen samen in een chipsreclame die te zien zal zijn tijdens de Super Bowl. Het is de eerste samenwerking in jaren voor het in 2015 getrouwde echtpaar. Een belangrijke reden om ja te zeggen tegen het project was om een paar dagen vrij te hebben van het ouderschap, zo vertelt Kunis aan Entertainment Tonight.

"Elke keer dat ik een rol in een Super Bowl-reclame kreeg aangeboden, moest ik een schaars geklede vrouw spelen", aldus Kunis. "En toen kwam deze. Ik begon zo hard te lachen en Ashton zei: 'Dit is best grappig.'"

"Ook zaten we in quarantaine en zaten we al een jaar met onze kinderen opgescheept, dus ik had zoiets van: twee dagen, schatje! Twee dagen vrij. Laten we dit doen, zeiden we meteen. Het is vreselijk om te zeggen, maar we dachten: vrijheid. Het was geweldig."

Kunis en Kutcher ontmoetten elkaar in 1998 bij de opnames van That '70s Show, waarin ze beiden een hoofdrol vertolkten. Ze kregen in 2012 een relatie, trouwden twee jaar later en kregen samen een zoon en een dochter. Het koppel was in 2014 voor het laatst samen te zien op televisie tijdens een aflevering van Two and a Half Men, de serie waar Kutcher de hoofdrol in speelde.

Super Bowl trekt gemiddeld meer dan 100 miljoen kijkers

De 55e editie van de Super Bowl vindt dit jaar plaats op 7 februari. Het is het belangrijkste evenement op de Americanfootballkalender en wordt wereldwijd gemiddeld door meer dan 100 miljoen mensen bekeken.

Bedrijven betalen doorgaans miljoenen dollars zodat hun reclamespot wordt uitgezonden tijdens de Super Bowl. Onlangs werd bekendgemaakt dat waar Pepsi en andere sponsoren voorheen groots uitpakten met commercials tijdens het evenement, zij hun budgetten dit jaar hebben verkleind.

In de rust geeft een bekende artiest een optreden van een kwartier. Dit jaar zal The Weeknd optreden tijdens deze zogeheten 'halftime show'.