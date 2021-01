Roos Moggré is 28 januari bevallen van haar tweede kindje. Dat maakt de EenVandaag-presentatrice zaterdag bekend via Instagram.

"Oh, de plekken waar je heen zal gaan", schrijft ze bij een foto van haar zoon Gianluca Piras.

Ook haar man Donatello Piras laat weten trots te zijn op zijn pasgeboren zoon. "Super trotse vader hier. Geweldige moeder en zoon maken het goed en grote zus Isabella is in de zevende hemel", schrijft hij op Twitter.

De presentatrice trouwde in september 2018 met Piras in Italië. Eerder kreeg het stel al een dochter, die in de zomer van 2016 werd geboren.

Moggré werkt sinds 2018 bij EenVandaag. Daarvoor heeft ze onder meer Goedemorgen Nederland, het NOS Journaal en het Jeugdjournaal gepresenteerd.