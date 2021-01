Kelly Rowland is opnieuw moeder geworden. De zangeres maakt zaterdag via Instagram bekend dat ze eerder deze maand bevallen is van haar tweede zoontje.

"Op de 21e dag, van het 21e jaar, van de 21e eeuw, begroette Noah Jon Weatherspoon ons!", schrijft de zangeres bij een foto van Noah met haar zesjarige zoon Titan. " We zijn echt dankbaar."

In oktober maakte Rowland bekend dat ze in verwachting was van haar tweede kindje met haar echtgenoot Tim Weatherspoon.