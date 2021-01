Sia heeft 24-uursbeveiliging geregeld voor haar vaste danseres Maddie Ziegler. De zangeres zegt zich verantwoordelijk te voelen voor alle schijnwerpers waar Ziegler vanaf jonge leeftijd in is komen te staan.

De beveiliging van de achttienjarige Ziegler is bedoeld tegen ongewenste bezoekjes van onder meer paparazzi vertelt Sia in een interview met SiriusXM Radio. "Al is ze veel beter in beroemd zijn dan ik op haar leeftijd." Sia begon haar carrière in het begin van de jaren negentig als zanger in de band Crisp. "Ik moest echt leren mijn grenzen te stellen."

En daar helpt ze nu ook Ziegler mee, zegt de zangeres. "Ik kan aan haar gezicht aflezen of ze zin heeft in paparazzi of niet." Als dat laatste het geval is, stuurt ze fotografen en pers weg. "Dan zorg ik dat wij of zij vertrekken." En anders zal de bewaking dat vanaf nu doen, stelt Sia.

Ziegler verscheen als eerste in Sia's videoclip van haar hit Chandelier, toen ze nog maar elf jaar oud was. Sindsdien is Ziegler regelmatig te zien in Sia's muziekvideo's.