Giel Beelen stopte in de afgelopen jaren al volledig met roken en het drinken van alcohol en cola, omdat hij naar eigen zeggen geen maat kan houden. In gesprek met het AD vertelt de radio-dj dat hij om dezelfde reden geen series op Netflix kijkt.

Beelen geeft in het interview toe dat hij niets met mate doet. "Ik doe iets wel - en dan ook meteen flink - of ik doe iets niet. Neem alcohol: daar probeerde ik een lijn in te vinden. Wanneer drink ik? Alleen in goede restaurants? Of ook thuis of bij borrels waar iedereen het doet en het dus bijna sociaal wenselijk is? Afgelopen jaar bedacht ik de oplossing: als ik gewoon niet drink, dan hoef ik er ook niet meer over na te denken."

"Er zijn meer voorbeelden: ik ben nooit aan koffie begonnen, zal nooit een game spelen en ik begin never nooit aan Netflix-series", vertelt de dj van NPO Radio 2, die tegenwoordig in de nacht te horen is.

Hij zegt dat het volgen van series op de streamingdienst te verslavend voor hem zou werken. "Ik heb een abonnementje, ik kijk weleens een documentaire. Maar die series dus niet, hoe goed ze ook mogen zijn. Want dan weet ik het al, dan kijk ik zo'n serie in één dag helemaal uit."

Beelen zegt er geen moeite mee te hebben de alcohol en cola tegenwoordig te laten staan, zoals hij met zichzelf heeft afgesproken. "Ik heb drank in huis voor gasten, zelf blijf ik ervan af. In de koelkast staat cola. Laat ik nu dus ook staan."