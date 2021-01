Yunice Abbas, een van de verdachten die in oktober 2016 Kim Kardashian overviel in een hotel in Parijs, heeft zijn ervaringen over die bewuste avond op laten tekenen. In het boek, dat volgende week verschijnt, vertelt hij onder meer dat de wereldberoemde realityster tevergeefs het Amerikaanse alarmnummer belde. Dat schrijft het Franse magazine Closer, dat een voorproefje mocht afdrukken.

Toen Abbas en zijn kompanen, verkleed als agenten, de hotelkamer van Kardashian binnendrongen zouden zij en haar assistent uit blinde paniek 911 hebben gebeld. "Onze beauty's probeerden koppig 911, het Amerikaanse noodnummer, te bereiken. Niet erg efficiënt als je in Parijs bent", schrijft hij.

Abbas schrijft ook dat Kardashians telefoon uiteindelijk tot de buit behoorde en dat niemand minder dan zangeres Tracy Chapman de realityster kort na de overval probeerde te bellen. "Precies op het moment dat ik een patrouillerende politieauto passeer, hoor ik het geluid van een mobieltje gaan. Ik zie de naam op het scherm oplichten en denk: ik moet haast maken."

Bij de gewelddadige en veelbesproken overval in de modestad namen criminelen voor zo'n 10 miljoen dollar (ongeveer 8,24 miljoen euro) aan sieraden mee. Uit verklaringen bleek dat ze de realityster al twee jaar lang volgden. De elf verdachten zijn nog altijd in afwachting van een proces. In 2017 arresteerde de Franse politie zeventien verdachten, waaronder de chauffeur van de realityster.

Kardashian was bang te worden verkracht

Kardashian vertelde eerder al over haar ervaringen. De realityster, die werd vastgebonden met boeien, tiewraps en ducttape, dacht onder meer dat ze zou worden verkracht.

In 2017 kreeg Kardashian een excuusbrief van een van de verdachten van de overval. In 2019 werd bekend dat een Franse filmmaker een comedy over de overval op de realityster aan het maken was.