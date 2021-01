Hoewel ze al vier jaar getrouwd zijn, schrijven George Clooney en zijn vrouw Amal elkaar nog steeds brieven.

Elke paar maanden neemt de 59-jarige acteur even de tijd om voor een handgeschreven brief voor zijn geliefde, vertelt hij in AARP The Magazine.

"Zelfs tijdens de lockdown", aldus Clooney, die met Amal twee kinderen heeft. "Dan schrijf ik een brief en leg ik die op haar bureau. Of zij schrijft wat en legt het onder mijn kussen."

"Ik geloof heel erg in brieven", gaat de acteur verder. "Ik heb brieven van Paul Newman, Walter Cronkite en Gregory Peck en die heb ik ingelijst. Als het appjes waren geweest, had het anders gevoeld. Misschien is dat een ding van mijn generatie en denken mensen er over twintig jaar heel anders over, maar voor mij betekent een brief dat iemand is gaan zitten en de tijd heeft genomen."