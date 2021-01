Matthew Perry wilde Julia Roberts graag strikken voor een gastrol in Friends. De actrice wilde op zijn verzoek ingaan, maar alleen als hij in ruil daarvoor een paper zou schrijven over kwantumfysica.

Het productieteam van de populaire sitcom vertelt in gesprek met The Hollywood Reporter het verhaal achter de gastrol die Roberts in de speciale Super Bowl-aflevering van Friends speelde. Omdat deze vlak na de Americanfootballwedstrijd in 1996 werd uitgezonden, werd er uitgepakt met een extra lange aflevering en bekende gastacteurs.

Perry benaderde Roberts per brief en de Pretty Woman-actrice antwoordde: "Schrijf een paper over kwantumfysica en ik doe het." "Ik heb begrepen dat hij dat heeft gedaan en het de volgende dag al naar haar faxte", aldus Kevin Bright, uitvoerend producent en regisseur van de serie die van 1994 tot 2004 liep.

Volgens Alexa Junge, een van de schrijvers, bleef het niet bij dit contact. "Via de fax hebben ze daarna behoorlijk wat flirterige berichten uitgewisseld. Julia vroeg Matthew bijvoorbeeld waarom ze met hem zou moeten daten. Alle schrijvers hielpen hem toen om daar een scherp antwoord op te verzinnen. We wilden allemaal dat er iets tussen hen zou ontstaan."

Acteurs hadden korte relatie

Uiteindelijk speelde Roberts een oud-klasgenoot van Chandler Bing, het personage dat Perry tien jaar lang vertolkte. In de aflevering daten de personages met elkaar en ook buiten de set sloeg de vonk over.

"Ik weet niet of ze daar al verliefd op hem werd, maar ze begonnen snel met elkaar te daten", herinnert schrijver Jeff Astrof zich. Ik weet nog dat ik dacht: Chandler mag uit met Julia Roberts en ik moet straks weer mijn vreselijke vriendin zien."

Perry en Roberts verbraken hun relatie na enkele maanden. De actrice is al achttien jaar getrouwd met regisseur Danny Moder, Perry kondigde in november 2020 aan te gaan trouwen met literair agent Molly Hurwitz.