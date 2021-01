Glennis Grace en haar ex-vriend Lévy bekijken of ze hun relatie weer nieuw leven kunnen inblazen, zo vertelt de 42-jarige zangeres in een podcast van Shownieuws.

De twee kwamen weer nader tot elkaar toen het slecht ging met de vader van Grace. Hij overleed ongeveer twee maanden geleden. "Ik had hem toen heel erg nodig", aldus de zangeres.

Inmiddels komt Lévy regelmatig bij haar over de vloer. "Hij is heel vaak bij mij en we zijn wel aan het kijken of het nog goed kan komen." Grace wil niet uitweiden over de precieze oorzaak van het stuklopen van hun relatie. "Mijn liefde voor hem zal nooit weggaan en andersom ook niet, de deur is altijd op een kier blijven staan."

Grace maakte in oktober bekend dat zij en de zestien jaar jongere Lévy na drie jaar een punt achter hun relatie hadden gezet.