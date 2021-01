Koen Kardashian heeft zijn deur voorzien van nieuwe sloten, nadat er woensdag bij hem ingebroken werd. De mediapersoonlijkheid laat donderdag op Instagram weten dat bij de inbraak designertassen zijn ontvreemd.

"Mijn huis is volledig goed beveiligd nu. Voor de mensen die dachten: ik kom ook wat halen, ik heb van mijn fouten geleerd. Ik ben helemaal leeggeroofd."

Kardashian steekt de hand in eigen boezem en zegt dat hij de deur wel had dichtgedaan, maar niet had afgesloten."Doe je deur op slot, gewoon doordraaien."

Toen hij woensdagavond thuiskwam trof Kardashian een ravage aan. Eén of meerdere inbrekers hebben naast parfum meerdere kostbare designertassen van de merken Prada, Gucci en Louis Vuitton buitgemaakt.

Kardashian vraagt zijn volgers hem een bericht te sturen, mocht een van de tassen te koop aangeboden worden.