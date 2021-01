Barry Atsma en Noortje Herlaar zijn de ouders van dochter Sam geworden. De acteur deelt donderdag op Instagram dat ze afgelopen maandag ter wereld is gekomen.

"Afgelopen maandag, in de stille uurtjes van de vroege ochtend, is ons prachtige, kleine meisje Sam geboren", aldus Atsma.

"Samen met haar drie grote zussen genieten we eindeloos van haar zachte kreetjes en zoekende oogjes. We zijn helemaal in de wolken en ongelooflijk dankbaar."

Ook zegt de acteur erg trots te zijn op zijn vriendin. "Wat een kracht en wat een eindeloze liefde."

De 35-jarige Herlaar, die actief is als actrice en zangeres, heeft sinds 2015 een relatie met acteur Atsma (48). Ze kregen in oktober 2018 een dochter: Bobbi. Uit een eerdere relatie heeft Atsma al twee dochters.