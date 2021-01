Opruimspecialiste Marie Kondo is in verwachting van haar derde kind. Dat maakte de Japanse woensdag bekend op Instagram.

"Ik heb nieuws", deelt de 36-jarige Kondo met haar volgers. "Er is weer een bundeltje van vreugde onderweg."

De schrijfster van meerdere boeken over opruimen en ster van de Netflix-serie Tidying Up With Marie Kondo heeft met haar man Takumi Kawahara al twee dochters.

De boeken van Kondo waren wereldwijde bestsellers, maar dankzij haar serie werd ze nog bekender. De opruimgoeroe hanteert een belangrijke regel: bewaar alleen dat waar je plezier aan beleeft.