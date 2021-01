De Amerikaanse senator Bernie Sanders heeft tot nu toe al 1,8 miljoen dollar (bijna 1,5 miljoen euro) opgehaald voor het goede doel met de verkoop van producten met daarop de viraal gegane foto van hem tijdens de inauguratie van president Joe Biden. Dat laat hij woensdag weten in een verklaring.

Met de opbrengst helpt Sanders verschillende stichtingen in zijn thuisstaat Vermont.

Op de inmiddels beroemde plaat is hij onderuitgezakt op een uitklapbare stoel te zien met gebreide wanten, een alledaagse grijze jas en een mondkapje.

Binnen dertig minuten nadat op 21 januari de verkoop van t-shirts, truien en aanverwante producten begon, waren de voorraden al uitverkocht. De nieuwe producten die dit weekend werden aangeleverd, waren maandagochtend alweer uitverkocht.

Het beeld waarop Sanders door AFP-fotograaf Brendan Smialowski is vereeuwigd, heeft duizenden liefhebbers van memes over de hele wereld geïnspireerd om de foto in zoveel mogelijk andere afbeeldingen te plakken. De fotomontages verhieven Sanders, die bekend staat om zijn gepassioneerde toon en knorrige houding, tot internet-cultstatus.

Getty Images, het bureau dat de foto's van het Franse persagentschap AFP in de Verenigde Staten verspreidt, zal de opbrengst van de merchandisingovereenkomst schenken aan het goede doel Meals on Wheels, aldus de verklaring. Die organisatie voedt en helpt arme en vereenzaamde ouderen.