Tim Robbins wil scheiden van Gratiela Brancusi. Het nieuws komt als een verrassing, want het was niet bekend dat de acteur getrouwd was.

TMZ heeft papieren in handen waaruit blijkt dat Robbins woensdag een scheiding heeft aangevraagd.

Wanneer de 62-jarige acteur getrouwd is, is niet duidelijk. De twee zouden zo'n drie jaar samen zijn.

Robbins was nooit eerder getrouwd. Wel was hij van 1988 tot en met 2009 samen met actrice Susan Sarandon, met wie hij twee zoons heeft.