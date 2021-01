Pamela Anderson is voor de vijfde keer in haar leven getrouwd. De voormalig Baywatch-actrice heeft op Kerstavond het jawoord gegeven aan haar bodyguard Dan Hayhurst, vertelt ze woensdag in de Daily Mail.

De intieme huwelijksplechtigheid vond plaats bij Andersons huis op Vancouver Island in Canada. "Ik ben precies waar ik moet zijn: in de armen van een man die oprecht van me houdt", zegt de voormalige actrice, die ook foto's van de grote dag met de Britse krant heeft gedeeld.

"Ik ben verliefd. We zijn getrouwd op Kerstavond met de goedkeuring van onze families. Iedereen die we kennen, is blij voor ons."

De 53-jarige Pamela leerde Hayhurst een jaar geleden kennen, vlak voor de eerste lockdown. De twee hebben sindsdien geen seconde zonder elkaar doorgebracht. "Dit jaar samen voelt als zeven jaar samen, als een soort hondenjaren."

De blondine trouwde eerder met Tommy Lee (1995-1998), met wie ze twee zoons heeft. In 2006 trouwde ze met Kid Rock, maar ook dat huwelijk hield niet lang stand. Ze gaf vervolgens twee keer, in 2007 en 2013, het jawoord aan Rick Solomon.

In januari vorig jaar werd bekend dat Anderson met haar toenmalige vriend Jon Peters ging trouwen, maar dat flitshuwelijk van twaalf dagen bleek achteraf niet officieel te zijn.