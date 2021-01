De Amerikaanse zangeres Halsey is in verwachting van haar eerste kind, zo maakt ze woensdag bekend via Instagram.

"Verrassing!", schrijft de 26-jarige Halsey, die eigenlijk Ashley Nicolette Frangipane heet, bij een serie foto's waarop ze met haar blote buik te zien is.

Een paar jaar geleden gingen al geruchten dat Halsey zwanger zou zijn, nadat foto's verschenen waren waarop haar toenmalige vriend Evan Peters (34), die als acteur onder meer te zien was in American Horror Story, over haar buik aaide.

In de post over haar babybuik werd schrijver en producent Alev Aydin getagd, wat erop zou kunnen wijzen dat hij de vader is.