Orianne Cevey, de ex-vrouw van Phil Collins, doet verschillende gouden platen en andere prijzen van haar voormalige geliefde van de hand voor een prikkie.

Het gaat om onder meer een gouden plaat van het album Pictures at Eleven van Robert Plant, schrijft TMZ woensdag. Collins verzorgde de drums voor dat album. Ook een andere gouden plaat van Plant, van een album dat werd uitgegeven door Collins' label, gaat onder de hamer. De vanafprijzen liggen op 100 dollar (bijna 83 euro).

Volgens een woordvoerder van de Zwitserse Cevey, die met Collins in een bittere strijd verwikkeld is, heeft de verkoop niets met wraakgevoelens te maken, maar wil Cevey gewoon van de spullen af. Collins zorgde er eerder voor dat Cevey uit hun huis op Miami Beach werd gezet.

De muzikant deed dat omdat Cevey afgelopen zomer in het geheim met een andere man was getrouwd in Las Vegas. Ze vertelde later onder meer dat de 69-jarige Collins impotent zou zijn, zich lange perioden niet zou wassen en een slechte mentale gezondheid zou hebben.

Collins ontmoette de Zwitserse Cevey voor het eerst toen ze als vertaler voor hem werkte tijdens zijn tournee door Zwitserland in 1994. Ze trouwden in 1999 en kregen samen twee zoons: Nicholas en Matthew. In 2008 scheidden ze van elkaar, wat Collins destijds 42 miljoen Britse pond (ruim 46 miljoen euro) kostte.

Nadat Cevey in 2016 van haar tweede echtgenoot gescheiden was, pakten zij en Collins de draad weer op. Afgelopen zomer gingen ze weer uit elkaar, nadat de zanger had ontdekt dat Cevey niet op zakenreis was, maar met een andere man in het huwelijk trad.