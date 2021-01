Rico Verhoeven heeft geen nieuwe geliefde, zo laat zijn manager desgevraagd aan NU.nl weten. Weekend schrijft deze week dat de 31-jarige kickbokser een relatie heeft met influencer Naomy van Beem, maar daar klopt volgens zijn manager niets van.

"Rico heeft geen relatie en is daar op dit moment ook helemaal niet mee bezig", aldus de manager van Verhoeven in een reactie.

De kickbokser sprak zich midden januari kritisch uit over het grote aantal verhalen dat de ronde doet over zijn privéleven. Sinds hij aankondigde dat zijn relatie met de moeder van zijn kinderen, Jacky Duchenne, voorbij is, wordt hij gelinkt aan diverse vrouwen; zo werd de naam van onder anderen Gaby Blaaser genoemd.

"Dat ik met iemand gezien ben. Dan zegt een medium: dat is zijn nieuwe vriendin. En iedereen neemt het over. Dan vinden ze het blijkbaar niet nodig te checken. Dat vind ik jammer", zei Verhoeven vrijdag in Jinek. De kickbokser benadrukte dat die verhalen ook effect hebben op zijn kinderen, die de berichtgeving ook meekrijgen.