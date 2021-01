Mossimo Giannulli komt volgens Vanity Fair niet vrij. De man van actrice Lori Loughlin, die net als zij werd veroordeeld voor hun rol in het omkoopschandaal rond Amerikaanse universiteiten, had een rechter gevraagd de rest van zijn straf thuis uit te mogen zitten omdat hij bang is het coronavirus op te lopen in de gevangenis.

De mode-ondernemer moest vanwege een verhoogde kans op het coronavirus een tijdlang in quarantaine en schreef in zijn verzoek dat dat een wissel trok op zijn mentale, psychische en emotionele toestand.

De rechter liet echter weten dat Giannulli, zeker nu zijn quarantaineperiode erop zit, geen overtuigende redenen heeft gegeven waarom hij naar huis zou mogen. "Alhoewel de rechtbank het gevaar van COVID-19 en het risico in penitentiaire inrichtingen in het bijzonder erkent, is de angst voor het virus alleen niet voldoende voor vrijlating."

De Full House-actrice en Giannulli betaalden een half miljoen dollar om hun twee dochters toegelaten te krijgen op universiteit USC. Dat deden ze via een tussenpersoon, die Isabella en Olivia op papier deel liet uitmaken van het roeiteam van het opleidingsinstituut. Beide dochters beoefenen die sport echter helemaal niet.

Loughlin bracht voor haar rol in het schandaal afgelopen najaar twee maanden door in de gevangenis.

De straf voor Giannulli, die ook een boete van 250.000 dollar en een taakstraf van tweehonderd uur opgelegd kreeg, viel hoger uit omdat hij meer contact had met de tussenpersoon, de betalingen regelde en ook de confrontatie aanging met een docent van een van de dochters op de middelbare school. Die had bij de Universiteit van Southern California zijn twijfels uitgesproken of zij wel ooit had geroeid.