Bridget Maasland heeft de hoop op de ware niet opgegeven na haar veelbesproken relatie met André Hazes. In gesprek met Grazia vertelt ze een enorme romanticus te zijn die hoopt op een man die beter bij zijn gevoel kan en daardoor meer begrip heeft voor vrouwen.

"Dus iemand die op het emotionele vlak wat meer ontwikkeld is", aldus de 46-jarige presentatrice die er aan toevoegt een iets rustigere man te willen vinden.

Toch weet Maasland dat verliefdheid anders loopt. "Als je verliefd wordt dan word je verliefd. Dus dan hoop ik dat ik uiteindelijk andere keuzes maak in het traject. Maar ik kan natuurlijk niet gaan zeggen: Ik word alleen nog maar verliefd op zo'n type man. Was het maar zo makkelijk."

Ondanks de kritiek op haar relatie met Hazes en zelfs doodsbedreigingen, is Maasland niet verbitterd of verzuurd. "Het is niet zo dat ik denk: ik wil lekker alleen blijven. Dus misschien wil je dan ook wel makkelijker ergens in geloven. Ik ben er ook blij om dat ik daarin niet ben veranderd, zeker na alles wat ik heb meegemaakt op liefdesgebied."

"De liefde is iets waar je in moet blijven geloven, want wat is er zonder liefde? Dan heb ik het niet zozeer over de liefde in romantische zin, maar op elk gebied: vriendschappen, familie."