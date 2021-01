Elliot Page en zijn vrouw Emma Portner zijn na een huwelijk van drie jaar uit elkaar. De Canadese acteur heeft dinsdag een scheiding aangevraagd, meldt Entertainment Tonight op basis van rechtbankdocumenten.

De 33-jarige Page ontmoette de 26-jarige Portner in 2017 via Instagram. "Ik wist meteen dat we allebei creatieve geesten waren", vertelde Page in een interview met The New York Times.

Zes maanden later, in januari 2018, stapten de twee in het geheim in het huwelijksbootje. In een interview met Net-A-Porter noemde Page het de mooiste dag van zijn leven. "Ik ben zo verliefd. Ik hou ervan om getrouwd te zijn", zei hij. "Als ik met mijn hond aan het wandelen ben en een praatje maak met iemand vertel ik ze over mijn vrouw en laat ik ze haar Instagram zien. Zo iemand ben ik nu."

Page is bekend van Juno, X-Men, Inception en de Netflix-serie The Umbrella Academy. Portner is een Canadese danseres en choreograaf die onder anderen met Justin Bieber werkte.