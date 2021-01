Dave Roelvink heeft besloten te stoppen met vloggen over de illegale demonstraties op het Museumplein in Amsterdam, zo meldt hij dinsdag op Instagram.

"Ik zie wat negatieve berichten komen op wat mediaplatforms, dus ik voel me genoodzaakt om er even op te reageren", aldus de 26-jarige mediapersoonlijkheid in een video. Roelvink was bij de bijeenkomsten aanwezig om verslag te doen voor zijn Instagram-volgers, zo vertelde hij eerder deze week aan Shownieuws.

"Ik ben begonnen omdat ik het leuk vond om te doen, omdat jullie er leuk op reageerden", vertelt hij. "Maar ik krijg nu zoveel negatieve aandacht, daar heb ik geen trek in." Hij zegt te zullen stoppen met het maken van de video's.

Ook keurt hij de rellen en plunderingen af die sinds de ingang van de avondklok door het hele land plaatsvinden. "Met dit soort dingen, daar kan ik natuurlijk helemaal niks mee", stelt Roelvink. "Ik vind het verschrikkelijk, mensen hebben het al moeilijk genoeg in deze tijd."

Hij sluit niet uit zijn camera op een dag weer op te pakken. "Wie weet dat als er weer een leuk onderwerp komt ik daar weer verslag van kan doen, maar voor nu ben ik even offline als reporter."

Eerder deze week plaatste Roelvink een video waarin hij meerdere politieperskaarten laat zien. Nadat de Nederlandse Vereniging van Journalisten (NVJ) dreigde aangifte te doen verwijderde hij deze video.