Robert de Hoog en zijn vriendin Sophie Dros verwachten hun eerste kindje, maakt de acteur dinsdag bekend op Instagram.

"Het is bijzonder om te zien hoe sterk je bent en hoeveel je aankan, want zwanger zijn is niet alleen een roze wolk. Het is kotsen tussen auto's, wekenlang niets meer kunnen eten behalve Cup-a-Soup en druiven, een lichaam dat zo snel verandert dat je continu doodmoe bent, maar wat doe je het fantastisch goed", schrijft de 32-jarige acteur bij een paar foto's van zijn vriendin.

Het stel verwacht een jongetje. Volgens Dros heeft De Hoog nu al grootse verwachtingen van hun zoon. "Robert weet zeker dat hij centraal verdediger bij Ajax gaat worden", schrijft ze op Instagram. "Ik heb het zelf vooral druk gehad met kotsen."