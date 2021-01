Rafael van der Vaart beschouwt de scheiding met Sylvie Meis in 2013 als dieptepunt in zijn leven, omdat hij daardoor zijn kind niet meer elke dag kon zien. Dat vertelt hij in een interview in het blad Helden.

"Ik vertrok uit Hamburg en Damian bleef bij Sylvie. Daardoor kon ik bijna nooit naar zijn voetbalwedstrijden kijken. Toen ik bij Betis Sevilla speelde, kwam hij vrijdagnacht bij mij aan in Spanje en namen we op zondag huilend weer afscheid van elkaar", aldus Van der Vaart.

Ook door zijn leven als profvoetballer moest Van der Vaart vaak langere periodes zijn kind missen en kon hij niet zo vaak komen kijken als zijn zoon Damian moest voetballen.

Toen Estavana Polman, de nieuwe partner van Van der Vaart, zwanger werd, hoopte hij daarom vurig dat het een meisje zou worden.

"Ik wilde niet dat ik wel bij mijn ene zoon langs de lijn kon kijken en niet bij mijn andere. Op de een of andere manier dacht ik dat dit tussen een broer en zus misschien beter geaccepteerd zou worden dan tussen broers. Toen de verloskundige zei dat het een meisje zou worden, was ik zo blij. Ik heb Damian ook meteen gebeld: je krijgt een zusje!"