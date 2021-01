Victoria Koblenko wil sinds de coronacrisis niet meer extravagant over straat. De actrice vertelt in gesprek met Beau Monde dat ongepast te vinden, nu het land in een minder fortuinlijke situatie verkeert.

"De enige keren dat ik ergens naartoe ga, is om boodschappen te doen", aldus Koblenko. "Voor corona kon het me niks schelen als ik dan overdressed was met mijn designertas. Mijn uitgangspunt was: dit is hoe ik me voel en als mensen daar iets van willen vinden, is dat hun probleem."

De actrice vindt dit nu ongepast, "omdat ze het idee heeft dat er een heel grote schaduw boven ons allemaal hangt". "Ben ik nog wel empathisch als ik extravagant naar de markt ga? Dat wordt een beetje taboe."

Op sociale media merkt Koblenko regelmatig dat ze negatieve reacties krijgt op positief geladen berichten.

"Je zou eens moeten zien hoe mijn DM volstroomt met boze reacties op het feit dat we een nachtje uit logeren waren in een hotel met lekker eten en een beautybehandeling. Mensen plakken daar meteen heel agressief een label op van: ja, jij wel en wij niet."