Joy Beune erkent dat haar partner Kjeld Nuis egoïstisch is ingesteld, maar ze heeft ermee leren leven, zegt ze in een interview met het tijdschrift Helden. Ze beschouwt het egoïsme zelfs als een positieve karaktertrek.

"Ik vind het tegelijkertijd ook heel knap hoe je jezelf op de eerste plaats weet te zetten. Voor een topsporter is het ontzettend belangrijk om dat goed te kunnen. Ik heb dat veel minder", zegt de 21-jarige Beune, die net als haar 31-jarige partner professioneel schaatst.

Nuis erkent in het dubbelinterview te genieten van de aandacht van media en fans, maar zegt ook ervoor te moeten waken dat hij zich niet te veel laat meesleuren.

"Jij (Beune, red.) zegt vaak tegen me: 'Doe nou even relaxed, je doet zo veel.' Ik ben de hele dag aan het regelen. En jij hebt ook gelijk als je zegt dat ik moet oppassen dat het niet ten koste gaat van wat het belangrijkst is: schaatsen."

Beune zegt dat ze een fotoshoot af en toe wel leuk vindt, maar dat de sport daar niet onder mag lijden. Nuis is daar toch iets ongeremder in, zegt hij.

"Ik blijf iemand die soms een beetje van het pad raakt en kan heel enthousiast worden als een magazine mij op de cover wil hebben. Dan denk ik: tof dat iedereen me weer ziet", vertelt Nuis.

"Maar ook best raar dat ik zo redeneer. Mijn doel is zo hard mogelijk rijden en daar moet ik alles voor doen en laten. Tegelijkertijd vind ik het soms bijna nog mooier wat er mogelijk is zodra je die prestaties hebt geboekt."