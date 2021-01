Richard Groenendijk gaat vanaf maart vrijwilligerswerk doen bij het Rotterdamse ziekenhuis Erasmus MC. De cabaretier nam dit besluit na de opnames van het nieuwe SBS-programma BN'ers in de zorg, waarvoor hij samen met andere bekende Nederlanders stage liep in de zorg.

Groenendijk gaat per 1 maart aan de slag, vertelt hij op Instagram. "Zónder camera’s. Gewoon omdat ik dit graag wil", aldus de komiek.

Toen hem in een eerder interview werd gevraagd wat hij zou gaan doen wanneer de theaters nog eens een half jaar zouden sluiten, antwoordde Groenendijk al dat hij terug de zorg in wilde. "Beetje gekscherend bedoeld, omdat ik toen ik jong was een bijbaan in een bejaardenhuis had."

Voor het programma volgde Groenendijk een basiscursus verpleegkunde en liep hij stage op de oncologieafdeling. "Een heftige, maar vooral bijzondere afdeling. Naast de verzorging is het psychosociale gedeelte van het werk heel interessant, en het blijkt me ook goed te liggen."

Ook de basisverzorging van de patiënten ging Groenendijk goed af. "Ik merkte na de opnames al snel dat ik de afdeling niet los kon laten. Ik miste het daar. Zeker ook het intense contact met de patiënten."

Naast Groenendijk zijn ook Isa Hoes, Monic Hendrickx en Olcay Gulsen in BN'ers in de zorg te zien.