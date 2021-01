FKA Twigs heeft in een interview met Louis Theroux meer verteld over de tijd dat ze een relatie had met Shia LaBeouf. De muzikante klaagde haar ex onlangs aan voor mishandeling, maar veel details bleven nog onduidelijk. Nu vertelt ze dat er onder andere regels waren voor hoe ze met mannen om moest gaan.

"Als ik aardig was tegen een serveerder of beleefd was tegen iemand vond hij dat dat flirten was. Dat ik op zoek was naar een relatie met iemand anders, terwijl ik gewoon een bord pasta probeerde te bestellen. Shia zei me dat ik wist hoe hij was en als ik van hem hield, ik mannen niet zou aankijken", aldus FKA Twigs, die eigenlijk Tahliah Debrett Barnett heet.

In december 2020 diende Twigs een aanklacht in tegen de acteur, met wie ze enkele maanden een relatie had. In de aanklacht stond dat LaBeouf gedreigd had zichzelf en haar dood te rijden als zij niet zou zeggen dat ze van hem hield. De muzikante betichtte hem er ook van een poging te hebben gedaan haar te wurgen.

In gesprek met Theroux vertelt ze nu dat LaBeouf ook een quotum aanhield voor het aantal kussen dat ze hem op een dag moest geven. Het aantal noemde hij echter nooit en veranderde constant. "Zijn ex had daar blijkbaar heel goed aan voldaan, waardoor hij druk op mij legde dat ook te doen. Maar ik wist nooit wat goed was. En als ik het quotum niet haalde werd hij boos en gaf hij me het gevoel dat ik de slechtste persoon op aarde was."

Twigs heeft sinds haar aanklacht regelmatig de vraag gekregen waarom ze LaBeouf niet gewoon verliet. "Mensen vragen dat vaak aan het slachtoffer, terwijl ze de dader ook zouden kunnen vragen waarom hij of zij zich zo gedroeg. Ik snap de vraag, maar het levert wel heel veel druk op voor slachtoffers van misbruik. Het voelde voor mij alsof het onmogelijk was hem te verlaten. Ik had het gevoel dat hij alle controle had."