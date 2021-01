Een Franse rechter heeft Luc Besson maandag vrijgesproken van de beschuldiging dat hij de Nederlandse actrice Sand van Roy zou hebben verkracht. Volgens Deadline wil de Franse regisseur ook in andere misbruikzaken zijn onschuld bewijzen.

Van Roy, die onder andere in Bessons film Valerian te zien is, beweerde in 2018 dat ze meerdere malen was misbruikt door de regisseur.

Aanklagers besloten in 2019 dat het onderzoek van Van Roy tegen Besson gestopt moest worden door het ontbreken van voldoende bewijs. Een rechter heropende het onderzoek daaropvolgend weer. Op maandag werd Besson echter gevrijwaard van verdere vervolging.

Nadat Van Roy in 2018 beweerde door Besson te zijn misbruikt, zochten nog eens vijf vrouwen de publiciteit met soortgelijke aanklachten. Onder deze vijf vrouwen zijn een voormalig model en een oud-filmacademiestudent.

Ook een assistent die in dienst was bij de Léon-regisseur legde destijds een verklaring bij de politie af, waarin ze beweert drie niet-wederzijds seksuele relaties met hem te hebben gehad.

Als bewijsvoering liet zij passages uit haar dagboek en een briefje dat Besson voor haar had geschreven zien. Dit liet hij achter nadat hij haar in een hotelkamer gedrogeerd en vervolgens misbruikt zou hebben.