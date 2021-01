Het Openbaar Ministerie (OM) seponeert de witwaszaak tegen realityster Amanda Balk. Dat bevestigt een woordvoerder maandag na berichtgeving door RTL Boulevard.

De 33-jarige Balk, vooral bekend van De Gouden Kooi, werd verdacht van het witwassen van geld samen met haar ex-partner Stavros T.

Ze zat in januari 2019 een paar dagen in de cel, maar hield altijd vol dat ze onschuldig was. T. wordt nog wel vervolgd, onder meer voor witwassen en het telen van hennep.