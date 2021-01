De Amerikaanse zanger en rapper Trey Songz is gearresteerd na een gevecht met een agent tijdens een Americanfootballwedstrijd. Songz, de artiestennaam van Tremaine Aldon Neverson, wordt volgens TMZ beschuldigd van verzet bij zijn aanhouding en het aanvallen van een agent.

In een video van het voorval is te zien hoe Songz de agent met een vuistslag tegen het hoofd raakt en hem in een houdgreep houdt. Nadat versterking ter plaatse was gekomen, werden de twee uit elkaar gehaald en werd Songz in de boeien geslagen.

Volgens getuigen waar TMZ mee heeft gesproken, was het juist de agent die over de schreef ging. Songz zou volledig verrast zijn door de agent, die op hem afstormde. Het daaropvolgende gevecht zou slechts zelfverdediging zijn.

Songz, bekend van onder meer het nummer Bottoms Up, werd vorig jaar aangeklaagd voor seksueel misbruik. De 36-jarige zanger zou een vrouw, die anoniem wil blijven, seksueel hebben misbruikt op Nieuwjaarsdag 2018. Songz ontkende de aantijgingen.