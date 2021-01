Kourtney Kardashian (41) en Travis Barker (45) zouden volgens ingewijden al een paar maanden aan het daten zijn. De realityster en de Blink 182-drummer zijn al jaren vrienden, maar volgens E! News is de vonk tussen hen kort geleden overgeslagen.

Het koppel is buren van elkaar en kent elkaar daarom al een tijd. Barker was samen met zijn ex-vrouw en kinderen al enkele malen te zien in Keeping Up With the Kardashians.

Als vrienden zouden ze al regelmatig hebben afgesproken, ook met hun kinderen erbij. De geruchten dat Barker en Kardashian een stel zijn, gaan daarom al langer.

Ze werden onlangs samen gezien in hun woonplaats Palm Springs in Californië. Ook deelden ze recentelijk allebei foto's die zijn gemaakt in het huis van Kris Jenner, de moeder van Kardashian.

Barker zou volgens bekenden van het stel al zijn voorgesteld aan de familie van Kardashian. De drummer en de realityster hebben de relatie nog niet bevestigd.

Barker had relatie met Rita Ora

Kardashian was negen jaar samen met Scott Disick en samen hebben ze drie kinderen: zoon Mason (11), dochter Penelope (8) en zoon Reign (6). Daarna had de realityster een relatie met model Younes Bendjima.

Barker was tweemaal getrouwd, recentstelijk met actrice en voormalig Miss USA Shanna Moakler. Samen hebben ze twee kinderen, Landon (17) en Alabama (15). Het gezin was in 2005 en 2006 te zien in de MTV-realityserie Meet the Barkers. In 2009 ging het stel uit elkaar. De drummer had daarna nog kort een relatie met zangeres Rita Ora.