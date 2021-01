Anne Hathaway heeft sinds het begin van haar carrière regelmatig te maken gehad met negatieve berichten op sociale media. Hoewel de actrice dat verschrikkelijk heeft gevonden, heeft ze zelf het gevoel er sterker uit te zijn gekomen.

"Ik wil eigenlijk die tijd achter me laten, maar ik heb echt te maken gehad met een monster. Het leek alsof iedereen online tegen me was en echt haat uitsprak", aldus de actrice (38) in gesprek met The Sun.

De negatieve berichten werden het ergst in 2013, toen Hathaway ontdekte dat iemand naar aanleiding van haar Oscarwinst voor Les Miserables een artikel had geschreven met de titel Waarom haat iedereen Anne Hathaway?.

"Uiteindelijk is het voor mij persoonlijk goed geweest. Ik heb er echt kracht uitgehaald, omdat ik besefte dat ik er van kon leren", aldus Hathaway. "Als zoiets gebeurt kun je er beter niet bang voor zijn, of het eng vinden. Je kunt beter er mee om leren gaan, dat heb ik gedaan."