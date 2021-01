Eva Mendes heeft de afgelopen tijd niks op Instagram geplaatst omdat een van haar dochters vond dat ze te veel met haar telefoon bezig was.

"Ik merkte aan haar dat ze het persoonlijk opvatte", schrijft de 46-jarige Mendes op Instagram. Ze heeft met acteur Ryan Gosling twee dochters: Esmeralda van 6 en Amada van 4.

"En natuurlijk deed ze dat, want ze is een kind en die vatten dingen persoonlijk op, tenzij wij als ouders onze uiterste best doen om te laten zien dat iets niet persoonlijk is", aldus de actrice.

Een goed gesprek volgde, waarin Mendes haar excuses aanbood en haar dochter beloofde dat ze meer aandacht voor haar zou hebben. "Ik realiseerde me dat het feit dat ik altijd thuis ben, niet per se betekent dat ik er ook met mijn hoofd bij ben."