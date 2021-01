Boerin Steffi Verhagen uit Boer zoekt Vrouw en haar partner Roel zijn ouders geworden van een dochter, zo maakte Verhagen zondag bekend via Instagram.

Het meisje heet Sterre Yvon Madelon en is vernoemd naar BzV-presentatrice Yvon Jaspers.

Deze naam verklapte Verhagen al bij de aankondiging van haar zwangerschap. "De baby moet natuurlijk eigenlijk Yvon heten", zei ze toentertijd op de website van het programma. "Zonder het programma was ze er niet geweest. Maar daar zijn we nog niet helemaal over uit."

De Brabantse leerde Roel Verhagen in 2018 via de datingshow kennen. Sinds november 2019 woont het koppel samen.